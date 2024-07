Flamengo foi o grande vencedor da rodada. Jogando bulhufas

No final das contas, quem lucrou na rodada, entre os três primeiros colocados, foi o Flamengo. Mesmo jogando pedra em santo, conseguiu mais uma vitória na bacia das almas, repetindo o roteiro do jogo anterior com o Criciúma. Dessa vez, Carlinhos foi o herói improvável, aproveitando passe precioso de Gabriel. Ambos vieram do banco.

Incrível como o Mais Querido está se especializando em irritar seus torcedores, até quando triunfa. No primeiro tempo, que Tite, na coletiva, considerou muito bom, deu apenas um, vou repetir UM chute na direção da baliza do Vitória. E a bola entrou, no solitário lance digno de aplauso dos rubro-negros.

Linda arrancada de Gérson, pelo meio, um passe perfeito para Arrascaeta, que executou bem o drible sobre Lepo e a finalizou com uma bomba para garantir a vantagem mínima no placar, numa etapa em que a equipe teve a posse de bola, mas foi incapaz de transformar tal domínio em oportunidades claras para marcar. Uma típica exibição de arame liso.