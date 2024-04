'Fala para caramba': Arrascaeta surpreende como capitão no Flamengo

O Flamengo tem um novo capitão em 2024. De perfil mais comedido no dia a dia, Arrascaeta chamou a responsabilidade com a saída de outros líderes e tem demonstrado um lado mais participativo com a faixa no braço.

O que aconteceu

O uruguaio tornou-se capitão após uma sequência de acontecimentos. Everton Ribeiro, que ficou no posto nos anos dourados de 2019 para cá, se transferiu para o Bahia e já vinha sendo reserva no ano passado. Gerson, o substituto na sequência, passou por cirurgia e está afastado dos gramados. Gabigol, que em algumas oportunidades assumiu a braçadeira, foi suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping.