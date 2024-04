Gerson já treina com o grupo e vive expectativa por retorno no Flamengo

O Flamengo ainda não estabeleceu uma data para o retorno. O jogador, porém, está clinicamente liberado e o clube se mostra otimista. A previsão inicial era final de abril ou início de maio.

O foco no momento é readquirir a forma física e o ritmo. Ele está fora de combate desde o final de fevereiro, quando passou por um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter.

Gerson tem sido presença constante no Maracanã nos jogos do Flamengo. Ele é voz ativa no vestiário, vai ao campo no aquecimento e assiste da arquibancada.

Desde que passou por cirurgia, o volante não quis perder o dia a dia do clube. Mesmo sem poder realizar qualquer atividade, o jogador foi ao Ninho para encontrar o grupo e a comissão técnica.

