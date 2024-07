Fla mata torcida do coração e soma quase metade dos pontos no fim dos jogos

O Flamengo ativou o "modo emoção", chegou à vice-liderança e, com um jogo a menos, está a três do líder Botafogo. Com 37 pontos acumulados, 16 deles foram fruto de gols feitos nos acréscimos ou a partir dos 40 minutos da etapa final. Na última quarta, o atacante Carlinhos tirou o Rubro-Negro do sufoco e garantiu três pontinhos suados contra o Vitória. No finzinho da partida, é claro.

O que aconteceu

Na rodada de quarta (24), o Flamengo venceu o Vitória com gol de Carlinhos, aos 45 do segundo tempo. Quase a metade dos pontos do Rubro-Negro no campeonato (43,23% do total) foi conquistada com gols salvadores que ajudam a explicar a vice-liderança no Brasileiro.

Nas seis partidas em que isso aconteceu, em cinco o Fla saiu com a vitória, e garantiu o empate em outra. Sem os gols, a equipe teria saído de campo com cinco pontos em vez de 16.