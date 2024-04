Amigo de Robinho diz que quer falar à polícia sobre o crime

Robinho e Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão em todas as instâncias da Justiça italiana. O ex-jogador teve a pena confirmada pelo STJ e está preso em Tremembé, no interior de São Paulo. Falco aguarda a Justiça decidir se ele também deve cumprir a pena no Brasil.

A conversa com Claytinho, na qual ele descreve os detalhes daquela noite e conta a sua versão da história, é o ponto de partida do sétimo episódio do podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho, que pode ser ouvido no player abaixo. Ele também está disponível nas principais plataformas digitais. Você pode ouvir os episódios anteriores no UOL Esporte.

Claytinho também disse que teme ser preso caso o processo contra ele seja reaberto. Mas ele diz que não vai esperar ser preso para contar o que sabe. "Eu vou deixar a Justiça me prender sem eu me defender?"

Leia um trecho da entrevista:

Claytinho: Adriano, quantas vezes você me ligou, quantas vezes a gente tentou se falar e eu não podia falar? Esse silêncio me incomodava, esse silêncio me incomoda. Tu pode ter certeza, tem pessoas que falam: 'Não, não é pra falar nada'. Cara, eu vou deixar o quê? Vou deixar a Justiça me prender sem eu me defender?