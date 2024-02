Flamengo treina pênaltis para ajustar muito além do que as cobranças

As cobranças de pênalti e os detalhes que as cercam ganharam espaço nos treinos de Tite no Flamengo. O olhar não se restringe aos cobradores, mas também aos goleiros e ao posicionamento dos demais jogadores no rebote.

O que aconteceu

Com a proximidade do mata-mata do Carioca, a comissão técnica de Tite decidiu aprimorar alguns detalhes nos treinos de pênaltis.