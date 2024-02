Flamengo elogia árbitros após papo na Ferj para estancar crítica ao Carioca

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, elogiou a arbitragem do Carioca, depois de uma reunião convocada pela Ferj para estancar algumas críticas feitas ao Estadual — especialmente pelo Vasco.

"Com os critérios que foram decididos no início do ano, fazendo uma avaliação, ficou claro que precisaríamos ter novos quadros de árbitros no futebol carioca. Que para formar essa melhoria de qualidade, a gente ia passar, no início, por um aumento de quantidade e correndo algum risco de ter problema em um jogo ou outro. Mas é isso que estamos verificando. Minha percepção é que a qualidade da arbitragem, neste campeonato, na média, tem sido superior na expectativa, tendo em vista que vários árbitros que começaram a apitar, são árbitros com pouca experiência. De uma forma geral temos visto que a federação tem feito avaliações, procurado corrigir problemas que tem tido. Estamos no caminho certo", disse Landim.

E a conversa entre os clubes? "Reunião ótima. Discutimos em cima de melhorias do futebol carioca, do campeonato como um todo. Discutimos vários aspectos. O que foi ressaltado pela imprensa foi arbitragem, que é um item importante, mas falamos de várias coisas: calendário, formas de levar o campeonato com melhor qualidade para todo o país. Transformar em um produto nacional cada vez mais bem visto e desejado como um todo".