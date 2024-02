O que é a hidronefrose, problema que fez Gerson ficar afastado do Flamengo?

Quais são as causas? "As causas são múltiplas, e elas vão depender de que altura está a hidronefrose: doenças de má formação e de nascimento, tumores, pedra e até pedaço de rim (em algumas doenças, pode cair dentro do ureter e entupir, fazer um trauma)"

Hidronefrose é uma condição crônica ou passageira? "Depende do caso".

Quais são os tratamentos? Depende da causa? "Sim, depende da causa. Se for uma pedra, tirar a pedra. Se for um tumor, operar o tumor ou fazer o tratamento adequado. Se for uma má formação congênita, fazer uma cirurgia de correção, e assim por diante. Mas, nesses procedimentos, entra outra coisa na equação, que é a reversibilidade do represamento do rim".

O que aconteceu

O volante rubro-negro vai passar por novos exames. Ele recebeu alta no último dia 20, e, no começo da próxima semana, deve ser reavaliado para saber se haverá necessidade de cirurgia.

O jogador está bem, segundo pessoas próximas. Ele treinou com o elenco no sábado e acusou as dores abdominais no domingo, quando deu entrada em um hospital na Barra da Tijuca.