Pedro x Gabigol agita torcida do Flamengo e mobiliza Tite entre vaia e gols

Gabigol perguntou a Tite se bateria o pênalti. Enquanto o árbitro estava no VAR revisando, o atacante foi até o treinador consultar. A substituição, porém, não tinha sido liberada, o que afligiu o camisa 10.

Ele ficou inquieto para entrar e viveu a ansiedade de marcar. A torcida também parecia estar com o mesmo sentimento e ficava na expectativa sempre que o atacante pegava na bola.

Gabigol não reagiu ao pênalti perdido. Ele apenas seguiu esperando a chance de entrar em campo. Pedro, por outro lado, se lamentou bastante. Ele já tinha perdido outras boas chances na partida.

Foi a segunda vez que Pedro foi vaiado. Quando deu lugar a Gabi no clássico contra o Botafogo, o volume foi até maior.

Tite terá a missão de administrar a situação internamente. Pedro é o preferido do treinador desde a chegada ao Fla no ano passado. Gabi, recuperado fisicamente, também já perdeu um pênalti neste ano, mas segue com a preferência da arquibancada. "É administrar essa situação Com verdade. Pelo menos, com a minha verdade. Eu também estou pressionado. Minha atividade é exposta, é pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. Alguns torcedores gostam mais de um estilo ou de outro", disse o técnico.