Contra Palmeiras, Corinthians é pior em raio-x de clássicos: venceu 1 em 15

O empate por 2 a 2 com o Palmeiras no último domingo foi heroico para o Corinthians, mas também representou uma marca negativa para o time do Parque São Jorge: como não venceu, o Timão tem agora a pior marca em clássicos estaduais recentes entre os principais clubes do país: contra o Palmeiras, os corintianos venceram apenas uma vez nos últimos 15 jogos.

O Verdão, por sua vez, é o 'rei' das disputas: supera todos os seus rivais estaduais, é dono do melhor aproveitamento neste tipo de confronto, vencendo 63% dos pontos disputados e foi quem menos perdeu clássicos (contando apenas paulistas e cariocas), com oito derrotas. O Flamengo tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras no recorte de 15 jogos, mas perdeu 14 vezes. Os cariocas, porém, levam vantagem em um critério: têm dez vitórias em dois clássicos regionais (contra Botafogo e Vasco), enquanto os paulistas fizeram isso só em um deles (contra o Santos).