Bustos bate o pé, e Santos quitará dívida à vista pelo fim do ban na Fifa

O Santos está desde o dia primeiro deste mês banido na Fifa devido ao não pagamento da multa rescisória de Bustos, em 2022. A negociação foi longa e Bustos não se mostrou maleável.

Sem chegar em um denominador em comum, Marcelo Teixeira deu aval para o pagamento à vista. O presidente foi o responsável por costurar o acordo, mas viu Bustos irredutível na decisão.

O pagamento será realizado e a liberação na Fifa deve ocorrer até o final da semana. O goleiro Gabriel Brazão, contratado pelo Peixe após o banimento, treina normalmente no CT Rei Pelé, mas ainda não foi registrado. O Peixe aguarda para regularizá-lo.

A dívida, vale reforçar, foi deixada pela gestão de Andres Rueda. Inicialmente, a quantia era de R$ 6 milhões, mas, após recursos do Peixe, a entidade optou por reduzir a indenização para cerca de R$ 4 milhões.

Canal do Santos no Whatsapp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.