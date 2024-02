Fratura no dedo do pé pode tirar Gómez do Paulistão; especialista explica

Lesão do zagueiro não terá intervenção cirúrgica. O departamento médico do Palmeiras entende que o caso não é grave, e por isso não existe a necessidade de operação.

Palmeiras não deu prazo para retorno de Gómez. Como já aconteceu em outros casos, o clube evita estipular prazo para a recuperação de lesão de seus atletas.

Naves deve ser o substituto do paraguaio. O jovem criado na base alviverde foi o escolhido por Abel Ferreira para substituir Gómez no clássico, e tem prestígio com a comissão técnica.

O que diz a especialista

O UOL conversou com a Dra. Tania Szejnfeld Mann, ortopedista e Traumatologista especializada em tornozelo, pé e doenças do osso. Ela explicou como é o tratamento em lesões como essa, e falou sobre o prazo para a volta do jogador.

Tratamento da lesão: "Fratura do dedo do pé, em geral, não é de tratamento cirúrgico, vai muito bem no tratamento com imobilização. Costuma usar esparadrapos com o dedo do lado. Dedo que quebrou é 'grudado' com o adjacente, e normalmente usa sandália imobilizadora, de solado rígido, para que quando a pessoa caminhe, não faça a dobra da parte da frente do pé. Sandália acaba protegendo o movimento e dando a estabilidade necessária".