Mercado: Corinthians com anúncios e rumores, meia com 'ok' de Abel e mais

Mais destaques do dia

Cacá não vem mais. O Corinthians estava na corrida contra o tempo para contratar o zagueiro Cacá, atualmente emprestado ao Athletico, mas, nas últimas horas, a negociação travou e acabou cancelada. O Tokushima Vortis, do Japão, que é o dono dos direitos econômicos do defensor, foi o responsável por vetar o negócio — o Furacão, por sua vez, não havia colocado obstáculos para romper o empréstimo do jogador.

Irmãos Romero juntos? O atacante Ángel Romero revelou que o Corinthians tem interesse na contratação de seu irmão gêmeo, Óscar. O clube estaria em contato com o meia e acompanha com cautela a situação devido à limitação de estrangeiros no elenco. O jogador está livre no mercado desde que deixou o Pendikspor, da Turquia.

Jovem observado. O Corinthians monitora a contratação de um novo lateral-esquerdo no mercado da bola. O nome de Rikelme, titular do Cuiabá, está na pauta da cúpula alvinegra. O jogador de 20 anos foi titular absoluto com António Oliveira e acabou convocado pela seleção brasileira que disputou o Pré-Olímpico.

Proposta para Pablo Maia. O volante Pablo Maia, do São Paulo, sonha em jogar na Premier League. Ele admitiu ter recebido propostas de clubes ingleses nos últimos anos e põe o principal campeonato de clubes do mundo como um objetivo no futuro. Dois desses times foram Fulham e West Ham, mas o Arsenal quer o brasileiro já para a janela de transferências de meio do ano.

Sucesso de Mbappé. Com a saída iminente de Kylian Mbappé, o PSG já começou a se movimentar e apontou alguns alvos para substituir o francês. O clube tem interesse em pelo menos quatro jogadores para o ataque. As informações são do jornal L'Équipe. Osimhen, Bernardo Silva, Salah e Rafael Leão estão na mira.