Melou! Corinthians não obtém sucesso na negociação pelo zagueiro Cacá

O Corinthians estava na corrida contra o tempo para contratar o zagueiro Cacá, atualmente emprestado ao Athletico Paranaense, mas, nas últimas horas, a negociação travou e acabou cancelada.

O Tokushima Vortis, do Japão, que é o dono dos direitos econômicos do defensor, foi o responsável por vetar o negócio - o Furacão, por sua vez, não havia colocado obstáculos para romper o empréstimo do jogador.

Com poucas horas para encerrar as inscrições para a fase de grupos Campeonato Paulista, o Timão resolveu então guardar para a sequência da temporada os esforços na busca por um reforço de peso para o setor defensivo.