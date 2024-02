Abel aprova Maurício, mas Palmeiras vê Inter buscar venda para o exterior

O post de Endrick perguntando se Maurício seria reforço do Palmeiras não aconteceu por acaso. Abel Ferreira aprovaria uma eventual chegada do meio-campista do Internacional, mas o negócio é visto como praticamente impossível no Palestra Itália.

A diretoria do Alviverde conversou com o staff do atleta e ouviu que a prioridade do Colorado nas últimas sondagens sempre foi negociar o atleta com times de fora. Primeiro, por pedir um valor alto pelos 50% que tem dos direitos econômicos. Segundo, por evitar reforçar um rival direto na briga pelos títulos nacionais.

O time de Porto Alegre imagina fazer negócio por 8 milhões de euros, o que significa quase R$ 43 milhões. Ou seja, considerando a totalidade do atleta, ele valeria mais de R$ 85 milhões. Por conta disso, o Alviverde nem abriu contato com o Colorado.