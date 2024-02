Pablo Maia admite propostas de ingleses no passado e mira Premier League

Pablo Maia, do São Paulo, sonha em jogar na Premier League. O volante admitiu ter recebido propostas de clubes ingleses nos últimos anos e põe o principal campeonato de clubes do mundo como um objetivo no futuro, um sonho.

"Ouvi sobre uma oferta de um clube inglês para o São Paulo, e depois outro clube interessado numa transferência por empréstimo há duas janelas de transferências. A Premiere League é jogada no mais alto nível técnico e de intensidade do mundo, com jogadores acostumados a Liga dos Campeões e Copa do Mundo", disse, em entrevista ao jornal inglês "Daily Mail".

Dois desses clubes foram Fulham e West Ham. A própria publicação cita ambos e a acrescenta o Arsenal como outro possível interessado em Pablo Maia para a janela de transferências de meio do ano, no verão europeu.