Corinthians anuncia Igor Coronado, que vai jogar no Brasil pela 1ª vez

O clube do Parque São Jorge adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador. O contrato estabelece multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e R$ 535 milhões (100 mi de euros) para o exterior.

Coronado irá jogar no futebol brasileiro pela primeira vez. Ele deixou o Brasil ainda jovem e começou a carreira na Inglaterra, no MK Dons. Depois, jogou por clubes da Malta, Itália e Emirados Árabes.

Ele é a nona contratação do Corinthians para 2024. Além dele, o clube já oficializou o lateral direito Matheuzinho; os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique; os laterais Diego Palacios e Hugo; os meio-campistas Raniele e Rodrigo Garro; e o atacante Pedro Raul.

Chegada aguardada

Igor Coronado desembarcou no aeroporto de Guarulhos Imagem: Reprodução/YouTube/Meu Timão

O jogador desembarcou hoje no Brasil e foi direto acertar os últimos detalhes com o Corinthians. Ele cruzou o portão do terminal 3 do aeroporto de Guarulhos depois das 12h (de Brasília), vindo da Arábia Saudita, acompanhado da família e trazendo dezenas de malas.