PSG define alvos para substituir Mbappé; veja quem são

As outras opções são Salah, do Liverpool, e Bernardo Silva, do Manchester City. O primeiro tem vínculo com o time até junho de 2025, enquanto o segundo segue a mesma proposta, mas até 2026.

O último alvo é Rafael Leão, do Milan. O português de 24 anos tem contrato de junho de 2028 e é bem visto pela diretoria do PSG.

Além do ataque, o clube também mira alguns nomes para o meio de campo. Kimmich, do Bayern de Munique, e Bruno Guimarães, do Newcastle, estariam no radar.