Mercado: PSG quer Moscardo, e Caio Alexandre confirma proposta do Palmeiras

Inter mira venda de Luiz Adriano, pouco aproveitado na temporada. O atacante de 36 anos terá saída facilitada pelos gaúchos, enquanto buscam novo atacante.

Grêmio prepara renovação para Pedro Geromel se aposentar no clube. O Tricolor Gaúcho pretende estender o vínculo do zagueiro de 38 anos. Após isso, o jogador deve pendurar as chuteiras após completar 10 anos de clube.

Fluminense negocia contratação do goleiro Felipe Alves, ex-São Paulo. O goleiro, que deixou o São Paulo recentemente, foi oferecido ao clube carioca e o desfecho da negociação deve acontecer após a disputa do Mundial de Clubes.

Cruzeiro anuncia contratação de técnico demitido após queda no Mundial. O argentino Nicolás Larcamón, que estava no León, do México, assinou com o clube mineiro até o fim de 2025.

Time de Carille no Japão se diz perplexo com saída do técnico para o Santos. Mesmo com o anúncio oficial, o ex-clube do treinador V-Varen Nagasaki deu sua versão dos fatos, afirmando que não houve qualquer proposta enviada aos japoneses.