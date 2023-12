Augusto Melo admite saída de Moscardo do Corinthians: 'Está caminhando para isso'

À primeira vista, a venda de Moscardo pelo Corinthians era tratada como improvável, levando em conta o discurso de Augusto Melo, que estava certo de que não liberaria seu jogador. No entanto, a tendência no momento é que o meio-campista seja vendido e ele pode não vestir mais a camisa alvinegra.

O Timão espera receber nos próximos dias uma proposta oficial do Paris Saint-Germain, que entrou na disputa pela contratação do jovem atleta. Os franceses devem oferecer entre 20 e 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 e 133 milhões) - podendo conter bônus - oferta semelhante à feita pelo Chelsea anteriormente.

Luis Campos, diretor esportivo do PSG, acompanhou o jogo contra o Internacional, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, e gostou do que viu, segundo apurou a Gazeta Esportiva.

O clube do Parque São Jorge também acertou a venda do atacante Felipe Augusto ao Cercle Brugge, da Bélgica, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). A reportagem apurou que a decisão de negociar o jovem foi tomada em conjunto pela nova diretoria do Timão, chefiada por Augusto Melo, e comissão técnica, liderada por Mano Menezes.

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.