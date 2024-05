Os perigos que a ditadura do desempenho oferece ao futebol

Toda a beleza desse esporte vem de sua imprevisibilidade.

Vem de Baggio batendo um pênalti na arquibancada. Vem do encontro entre Pelé e Mazukierwicz. Vem do Santo André campeão da Copa do Brasil dentro do Maracanã lotado. Vem do gol de barriga de Renato Gaúcho. Vem do time que mais ataca e mais cria chances perder a partida. Vem do pequeno vencer o grande. Vem do miserável vencer o todo poderoso. Vem do caráter de humanidade que existe em nossas falhas e tropeços.

Querer tirar a dimensão do erro humano do jogo é matá-lo. O futebol não é disputado entre empresas cujos funcionários "performam" bem e cuja eficiência pode ser medida a cada passo. É disputado entre pessoas que estão sujeitas a sofrimentos e traumas. Um jogador como Endrick já estar sendo reduzido a seu desempenho avaliado minuto-a-minuto é de uma crueldade incalculável.

Esse não é um jogo que precisa de CEOs treinados para calcular custo-benefício. Esse é um jogo que precisa de alma, de borogodó, de emoção. Um clube não precisa distribuir lucro; precisa fazer circular afetos, precisa nos fazer compreender, ainda que por 90 minutos, o que é a vida e por que estamos aqui. Eu queria acabar dizendo "mais Diniz e menos Textor", mas aí vocês iriam me xingar.