O que vai acontecer no Corinthians após a queda de Rubão?

Após um longo período "escanteado", Rubens Gomes, o Rubão, foi desligado por Augusto Melo da diretoria de futebol do Corinthians na última quinta (2).



Foi a confirmação de um desfecho previsível, após o afastamento entre ambos. Diretor e presidente entraram em rota de colisão ao trocarem críticas internamente.

As divergências tornaram a permanência de Rubão insustentável. O que acontece agora no Corinthians com a saída do principal coordenador da campanha eleitoral de Augusto e ex-homem forte do futebol alvinegro? Confira.

1 - Quem vai comandar o futebol?



Logo após a saída de Rubão, o Corinthians informou que ele não será substituído por outro conselheiro no cargo não remunerado. Ou seja, o posto ficará vago.



A informação oficial é de que o departamento será comandado pelo executivo Fabinho Soldado e por Fernando Alba, diretor-adjunto, também não remunerado.



Na prática, porém, a tendência é que Augusto continue atuando diretamente no futebol. Enquanto Rubão estava "escanteado", o presidente e Fabinho concentravam todas as ações.

Alba estava fora do centro nervoso do departamento. Por sua vez, Augusto costuma comparecer diariamente ao CT Joaquim Grava.



O estatuto corintiano diz que a diretoria deve ser constituída por 12 "diretores titulados", entre eles o de futebol.



No entanto, não há menção ao que acontece em caso de vacância nesses cargos. Está escrito apenas que os diretores titulados são de livre escolha do presidente, podendo ser demitidos, imotivadamente, a qualquer tempo.



2 - Novo profissional



O discurso na diretoria é de que, após a saída de Rubão, o foco do presidente corintiano é reforçar o estafe à disposição de Fabinho. A ideia é contratar pelo menos mais um profissional para ajudar, como subordinado, o executivo.



3 - Política



No entorno de Rubão havia a expectativa de que o Movimento Corinthians Grande desembarcasse da gestão quando fosse anunciado o seu esperado desligamento.



Nessa ala estão o segundo vice-presidente Armando Mendonça, Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Alba.



Porém, antes mesmo de ser oficializada a queda de Rubão, o Corinthians Grande sinalizou para Augusto que não existia a possibilidade de seus membros renunciarem aos cargos em solidariedade ao diretor de futebol.



O grupo deixou claro que sua atuação na diretoria não estava vinvlculada à presença de Rubão. Assim, eventuais saídas antes do final da administração de Augusto não estarão ligadas ao que aconteceu com o ex-diretor de futebol.



Rubão foi o principal articulador da união de chapas oposicionistas que permitiu a vitória de Augusto na eleição de novembro do ano passado.



4 - Vai ter guerra?



Conselheiros corintianos nutrem a expectativa de que Rubão vá tombar atirando.



Os disparos seriam dados com críticas públicas à atual administração e revelação de informações que exijam explicações por parte de membros da diretoria.



Entre os aliados de Augusto o tom é de que eventuais afirmações bombásticas terão que vir acompanhadas de provas.



Rubão não respondeu às mensagens e ao pedido de entrevista encaminhados pela coluna.