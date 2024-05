"Acabou a farra", incômodo com roupa verde no CT e mais: relembre episódios de Rubão pelo Corinthians

"Em dezembro, um pouco antes de acabar o campeonato já começaram as tratativas, o Duilio estava fazendo a transição da presidência. Essas tratativas se estenderam por cerca de um mês. No dia 27 ou 28 eles tiveram o 'ok' do clube e da minha parte, estava tudo certo até então. O Benfica enviou documentos para o Corinthians e aguardava um retorno, algo normal na transação. Houve uma demora para esse retorno. Havia uma data de vencimento para assinar esse documento, era dia 15. Antes de a gente se reapresentar, me falaram que esse contrato seria assinado, que eu renovaria com o Corinthians. Pediram para eu esperar. Nós nos apresentamos dia 7, começaram os treinos, e os dias foram passando, as coisas não foram acontecendo. Cobrei meu estafe e dentro do clube fui cobrando também o Rubão pela oficialização desse contrato. Nesse meio tempo teve a apresentação da VaideBet, que gerou um meme até, vi isso na rede social. O presidente fala que uma das primeiras coisas que ele fez foi a compra do Lucas Veríssimo, tanto que eu acho estranho e olho para ele. Pegarem esse corte para brincar na rede social. Mas não tinha nada certo, estava tudo apalavrado, mas nada assinado", disse Veríssimo ao ge.

"Os dias iam passando e nada acontecendo, comecei a achar estranho. Já vivi muita coisa no futebol, positiva e negativa. Tive inúmeras promessas no futebol que não foram cumpridas, seja por lesão ou por mentira mesmo, incapacidade do profissional, enfim... Inúmeras promessas que não foram cumpridas. Quando começou a estender, as coisas não acontecerem, eu fiquei preocupado. Já tive uma lesão séria que me tirou muita coisa no futebol. A partir do dia 7 comecei a cobrar o clube e o meu estafe. Ficaram de passar para jurídico, advogado, e as coisas não aconteciam. Até que na semana do dia 15, quando a gente iria estrear (no Paulista), na segunda-feira houve um contato comigo do Rubão. Ele falou que a gente iria assinar o contrato. Eu falei: 'Perfeito, a gente mata isso hoje e vida que segue'. Passou o dia, o clube oficializou quatro atletas, e ninguém falou nada do meu contrato. Cobrei o Rubão, que falou que tinha alguma falha que o jurídico iria resolver. Passou terça-feira, quarta-feira, as coisas não aconteciam. Até que recebi o contato do Catar, me apresentaram o projeto, que eu achei muito bom, uma liga que já está crescendo e vai crescer ainda mais, me colocaram nesse patamar de fazer uma evolução na liga e isso me agradou bastante. Resolvemos nossa parte e, como o Corinthians já tinha perdido o 'timing' do dia 15, o Benfica me contatou também, eu soube do que estava acontecendo e dei o 'ok'", complementou.

Em resposta, o clube questionou a versão de Veríssimo, afirmando que enviou ao estafe do jogador, no dia 4 de janeiro, um pré-contrato de trabalho para ser assinado.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo em vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, em 4 de janeiro de 2024, ao estafe do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01). Os dois momentos estão registrados nos documentos anexados. Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians", informou o clube em nota oficial.

Outra situação que gerou insatisfação e até constrangimento foi a de Matheuzinho, que treinou e realizou exames médicos pelo Corinthians no final de janeiro, mas acabou sendo devolvido ao Flamengo após os clubes não chegarem a um acordo.

A negociação vinha sendo costurada por empréstimo e, na hora de formalizar a contratação, o Corinthians questionou algumas exigências do Flamengo. O clube rubro-negro, então, pediu o retorno do atleta.