Internacional e Santos avançaram na negociação pela transferência de Jean Lucas. Os clubes alinham um empréstimo com uma compensação do Inter ao Peixe, seja com pagamento de dinheiro ou inclusão de jogador. A opção de compra negociada é algo entre 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões) e 8 milhões de euros (R$ 43 milhões).

O Santos gostaria do nome de David, do Inter e que estava emprestado ao São Paulo, mas não houve avanço nesse sentido, pois há outros clubes de olho. Luiz Adriano, com caminho livre para sair do Colorado, inicialmente não desperta interesse santista.

Embora tenha a concorrência do Bahia, o Inter tem acerto encaminhado com Jean Lucas e lidera a disputa. Resta definir a contrapartida ao Santos.