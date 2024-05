Ataque do Flamengo 'pifa', atrai vaias e baixa número exaltado por Tite

Contraste pré-Brasileirão

Se o recorte de jogos recentes tirar tudo o que aconteceu antes do segundo jogo da final do Carioca, contra o Nova Iguaçu, o Flamengo fez oito jogos e anotou um gol por jogo. O contraste: nas 14 partidas anteriores do time titular, a média de gols ficou em 2,07.

Já era possível esperar que as partidas ficassem mais competitivas quando os torneios nacionais começassem. Mas a dificuldade do Fla hoje inclui, mas não se restringe à força dos adversários. Contra o Botafogo, por exemplo, o time não acertou nem sequer um chute na direção do gol.

Desempenho do Flamengo em gols

Jogos: 21

Total do time titular em 2024: 37 gols

Média geral dos titulares: 1,76 gol/jogo

Média dos últimos quatro jogos: 0,5 gol/jogo

Média sem os últimos quatro jogos: 2,06 gols/jogo

Média após o fim do Carioca: 1 gol/jogo

Média da final do Carioca para trás: 2,07 gols/jogo