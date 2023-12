Santos define manutenção de dupla de zaga como uma de suas prioridades

Um ponto que mantém o Peixe confiante é o salário dentro da realidade. Messias não foi um dos investimentos altos para a temporada e a direção teria certa facilidade para bancar sua permanência.

Joaquim também está nos planos do Santos, mesmo diante do assédio no mercado. O defensor está em alta e recebeu algumas sondagens nos últimos meses.

Mesmo ciente do valor de mercado de Joaquim, o coordenador Alexandre Gallo prioriza a manutenção para a próxima temporada.

Joaquim foi comprado pelo Santos em fevereiro com um contrato válido até 2026. O Peixe tem 60% dos direitos do jogador, enquanto o Cuiabá tem o restante.

O Santos já anunciou a permanência de Rincón, e João Paulo e Furch estão dispostos a ficar. Com Fábio Carille anunciado como técnico, a direção se organiza para definir o futuro de seus jogadores.

