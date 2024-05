Patryck pode ganhar sequência no São Paulo após ser preterido por improvisações

Patryck vive a expectativa de ganhar uma sequência como titular do São Paulo. Com a lesão de Welington, o lateral esquerdo revelado nas categorias de base caminha para ser a escolha do técnico Luis Zubeldía para o setor depois de ser preterido por improvisações com outros treinadores.

Com Rogério Ceni, Dorival Júnior e até mesmo Thiago Carpini, Michel Araújo foi o escolhido para atuar pela lateral esquerda quando Welington ou Caio Paulista, que defendeu o clube até ano passado, não estavam à disposição. O uruguaio é meia de origem, mas se acostumou a jogar improvisado na lateral esquerda pela necessidade do São Paulo.

Ao longo desse período Patryck sofreu com alguns problemas físicos. Até pouco tempo o jovem de 21 anos vinha tratando uma lesão muscular na região do quadril, mas, recuperado, ganhou sua primeira oportunidade como titular sob o comando do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira, contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil.