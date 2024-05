Abel rasga elogios a Estêvão e pede ao Palmeiras que não venda o jogador: "Diferente de tudo que já vi"

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP na noite desta quinta-feira por 2 a 1, no Allianz Parque, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Estêvão foi um dos principais personagens. O atacante de 17 anos marcou o gol da vitória no último minuto de acréscimo. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira não poupou elogios ao atacante e fez um pedido especial à diretoria do clube.

"O Estêvão, o único pedido que faço à direção é que não deixem sair esse jogador. Ele pode ser uma referência para nós. Todas as equipes precisam desse tipo de jogadores porque fazem coisas diferentes. Não sou eu que ensino a driblar, a chutar, ele tem. Minha função é ensiná-lo a defender, a posicionar. Ele tem um carinho de todos. Da Leila, do Barros. Tem uma família muito bem estruturada. Os colegas de equipe conversam muito com ele, brincam. Ele se sente muito bem apesar de ser um jogador muito jovem, mas quando começa vestir essa camisa tem que ser tratados todos igualmente. Ele sabe que tem uma equipe experiente que o ajuda. É bom poder participar e desfrutar de um jogador que dá gozo vê-lo jogar. Depois, se ficar fora, não me critiquem porque ele também não pode jogar todos", declarou Abel.

Em outras oportunidades, Abel já havia elogiado a entrega do garoto dentro de campo, enfatizando sua disponibilidade para a equipe para fazer mais do que gols. Contra o Botafogo-SP, o jovem marcou seu segundo gol como profissional. O primeiro foi em abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU, pela Libertadores.