'Raniele está muito perto de ser do Corinthians', diz presidente do Cuiabá

"A gente não tem a necessidade de vender o atleta, o que acontece é que é uma grande oportunidade para o jogador, a gente entende esse lado do atleta, que isso mexe muito com a cabeça dele. E o Cuiabá também precisa se movimentar, a gente tem feito alguns investimentos depois do fim do Brasileiro, fechamos alguns negócios, não posso falar nomes porque não tem nada 100% concretizado ainda, mas a gente precisa oxigenar nosso caixa para que a gente continue investindo no plantel e no clube."

"Esse caso do Raniele é muito mais pela oportunidade para o atleta, o Raniele já é um jogador de 27 anos e que teve uma ascensão rápida nos últimos dois anos. No caso do Raniele, a gente está pensando muito mais no atleta do que no clube. Acredito que vai dar negócio, está muito próximo", acrescentou Cristiano Dresch.

Raniele pode fazer mais de uma função no meio de campo e foi um dos destaques do Cuiabá na temporada. O Dourado terminou o Brasileirão como 12º colocado, com 51 pontos.

Veja outros trechos da entrevista com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá

'Deyverson só sai pelo valor da multa'

"O Deyverson, quando nós contratamos, ele já tinha um tempo fora do Palmeiras e fizemos uma aposta alta para o Cuiabá no Deyverson. Naquele momento, além do salário ser elevado, a gente fez um contrato de dois anos e meio, até o final de 2024. Nesses dois anos de Série A, ele se tornou um dos principais atletas do clube, um centroavante decisivo, que fez 12 gols esse ano [no Brasileiro], então nós fazemos questão do Deyverson aqui. Existe uma multa nacional de R$ 20 milhões para quem quiser levar o Deyverson, ele só sai daqui se alguém pagar a multa. Nós fazemos questão do atleta, vamos propor uma prorrogação do contrato dele por mais dois anos, até o final de 2026. Se alguém pagar a multa nacional do Deyverson, que é R$ 20 milhões, ele sai do Cuiabá. Só pagando a multa, o Deyverson é essencial para nós, ele é um dos pilares do nosso projeto."