Santos na Bombonera? Veja como anda a negociação para o amistoso contra o Boca Juniors

Além disso, os clubes decidiram os títulos da Copa Libertadores de 1963, em que o Santos de Pelé sagrou-se campeão, e em 2003, quando os argentinos garantiram a taça.

Antes de pensar no amistoso, o Santos volta as suas atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo na segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, pela terceira rodada do torneio.