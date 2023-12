São Paulo anuncia a contratação de Damián Bobadilla

Ele assinou contrato até 31 de dezembro de 2027. Bobadilla foi um dos destaques de sua equipe na última temporada, recebendo prêmios ao fim do Campeonato Paraguaio.

Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de carinho e boas-vindas que recebi pelas redes sociais. Fizeram com que eu me sentisse bastante especial. Estou muito contente, orgulhoso e feliz de me unir à família do São Paulo, a este lindo clube, gigante, enorme. A verdade é que é incrível em todos os pontos de vista. Damián Bobadilla

O meia é filho de Aldo Bobadilla, histórico ex-goleiro do Cerro Perteño, com curta passagem pelo Corinthians.

Tricolor da América!



De volta à @LibertadoresBR, o São Paulo agora tem representantes de sete países sul-americanos em seu elenco!



!, Bobadilla! #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/l8EMcSchFX -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 20, 2023

Excesso de estrangeiros

Com Bobadilla, o São Paulo tem dez estrangeiros no elenco para a temporada 2024. O que excede o limite em competições organizadas pela CBF por três.