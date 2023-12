Cruzeiro anuncia contratação de técnico demitido após queda no Mundial

Dentro do Campeonato Mexicano, o León de Larcamón não obteve grande sucesso. O time foi eliminado nas oitavas de final do Clausura no primeiro semestre e, mais recentemente, caiu nas quartas do Apertura. O argentino comandou a equipe em 51 jogos por todas as competições, com 22 vitórias, 13 empates e 16 derrotas (51,64% de aproveitamento).

O técnico de 39 anos também treinou equipes no Chile e na Venezuela. Larcamón não levantou troféus em suas passagens por Deportivo Anzoátegui, Antofagasta, Huachipato, Curicó Unido e Puebla.