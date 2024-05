Cacá agarra chances como titular do Corinthians e cria dúvida para António Oliveira

Ele foi expulso na derrota para o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, ao empurrar o assistente. A atitude foi mal vista entre os torcedores, que o criticaram fortemente nas redes sociais.

Logo na partida seguinte, diante do Fluminense, António preservou Raul e escalou Cacá como titular. E a ação surtiu efeito. O time mostrou consistência defensiva, e o zagueiro ainda marcou o terceiro gol da vitória do Timão por 3 a 0, na Neo Química Arena.

Com mais uma boa atuação de Cacá contra o América-RN, António ganhou uma dúvida para as próximas partidas do Corinthians. O defensor pode seguir como titular ou Gustavo Henrique, recuperado da dengue, pode reassumir o seu espaço na equipe.

O treinador português terá apenas um dia para definir o time que entrará em campo no sábado. O Corinthians treina na manhã de sexta-feira, um dia antes da partida contra o Fortaleza. Na última quinta-feira, a delegação retornou da viagem a Natal.

O duelo com o Leão do Pici, inclusive, mudou de horário. Antes marcado para as 16h (de Brasília), o jogo será às 21h deste sábado, na Neo Química Arena, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.