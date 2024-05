CBF divulga análise do VAR em lance de gol anulado do Palmeiras na Copa do Brasil; confira

Durante a revisão, o técnico Abel Ferreira mostrou-se irritado com a decisão da arbitragem de vídeo e protestou duramente. Pelas reclamações, o português foi advertido com o cartão amarelo, assim como o auxiliar João Martins. Após as contestações do treinador palmeirense, a cabine do VAR fez nova marcação, novamente com a linha em cima do pé do jogador do Botafogo-SP, e não no ombro, como pediu Abel.

Um dos membros da equipe do VAR pergunta: "você quer marcar no ombro ou no pé?" e tem a resposta "no pé". A decisão, portanto, não mudou. Depois, em sua entrevista coletiva, Abel deixou clara sua insatisfação com a atuação do VAR, criticando as linhas traçadas, que para ele, são "no meio" do jogador do Botafogo-SP.

Rony abriu o placar para o Palmeiras aos 11 minutos do segundo tempo depois de sair do banco de reservas no intervalo. Nos acréscimos, Estêvão anotou o gol do triunfo alviverde no último lance do jogo. Com isso, o Verdão tem a vantagem para o jogo de volta, que acontece no dia 23 de maio, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.