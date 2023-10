Diniz define escalação do Brasil para enfrentar a Venezuela em Cuiabá

Diniz abriu apenas a primeira parte da atividade para a imprensa e fechou o treino tático, onde dá as principais instruções aos atletas.

Vini Jr é a principal novidade. O atacante do Real Madrid foi cortado da primeira lista por lesão no joelho e ficou com a vaga de Raphinha, ausente desta convocação também por lesão na coxa.

Guilherme Arana é outra novidade na equipe titular. O lateral-esquerdo do Atlético-MG ficou com a vaga que foi de Renan Lodi, do Olympique de Marselha (FRA), nos primeiros jogos. Lodi foi outro cortado por lesão, bem como seu reserva Caio Henrique, do Monaco (FRA).