Como negociação da CBF com a Nike se compara a acordos de superclubes

Inglaterra e Itália, embora com diferença menor, também têm contratos superiores aos do Brasil, com Nike e Adidas, respectivamente.

A diferença é maior quando a comparação é com os superclubes europeus. Dono do maior contrato do mundo, o Real Madrid recebe algo entre 110 e 120 milhões de euros (R$ 660 milhões e 726 milhões) da Adidas.

É seguido pelo Manchester United - também com valor a receber anual de R$ 660 milhões da Adidas - e pelo Barcelona - em torno de R$ 600 milhões. O time catalão, por sinal, tem se revelado insatisfeito com a Nike e ameaça rompimento.

Campeão de tudo no ano passado, o Manchester City tem um acordo anual com a Puma em torno de R$ 424 milhões. É inferior, por exemplo, ao contrato do Arsenal com a Adidas. Já o Bayern de Munique fica um pouco atrás, com R$ 362 milhões recebidos da mesma empresa alemã, que detém 8% das ações do clube.

A América do Sul é um mercado incomparavelmente mais pobre onde a CBF, sim, sobra. O acordo do Flamengo com a Adidas, o maior de um clube no continente, gera entre R$ 70 milhões e R$ 80 milhões.

Favorecido pelo câmbio, o River Plate tem um contrato entre R$ 45 milhões e R$ 60 milhões a depender de metas. E o Boca Juniors também arrecada algo em torno de R$ 50 milhões da mesma Adidas. São seguidos pelo Palmeiras com seu acordo entre R$ 40 e 50 milhões com a Puma, renovado recentemente.