SPFC: Arboleda sofre lesão pelo Equador dias antes de final com Flamengo

Ele acompanhava um atacante uruguaio quando sentiu, subitamente, a parte de trás da coxa. Assim que a bola saiu das quatro linhas, Arboleda pediu paralisação ao árbitro do duelo, o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.

O zagueiro recebeu atendimento médico e, minutos depois, deixou o gramado de maca e com as mãos no rosto. O equatoriano foi substituído por Realpe, jovem jogador do Bragantino.

A situação preocupa o São Paulo, que tem Arboleda como pilar da zaga. A equipe encara, no domingo (17), o Flamengo pelo 1° jogo da final da Copa do Brasil.

Antes disto, os paulistas medem forças com o Inter, amanhã, pelo Campeonato Brasileiro — zagueiro já desfalcaria a equipe.

"Um pouco de dor"

Após a partida, o equatoriano demonstrou mais tranquilidade. Caminhando sem qualquer auxílio, Arboleda revelou que está sentindo algumas dores. Ele fará exames para ter uma conclusão mais precisa acerca da possível lesão.