Flamengo informa que volante Allan está fora das finais da Copa do Brasil

O Rubro-Negro comunicou que o jogador teve uma "ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo", e que o tratamento é conservador e "com duração inicial estimada em oito semanas".

Classificação e jogos Brasileirão

Copa do Brasil

O lateral esquerdo Filipe Luís já está fora do jogo de ida, neste domingo (17), no Maracanã (RJ), por conta de uma lesão na coxa direita. Ele tenta se recuperar a tempo de estar no duelo de volta, no dia 24, no Morumbi (SP).

Arrascaeta e Luiz Araújo seguem com chances remotas de estarem em campo neste domingo por conta de suas lesões nas coxas esquerdas. Eles apresentam evolução e já fazem alguns trabalhos no campo, mas ainda acompanhados de fisiologistas.

Veja o comunicado do Flamengo sobre Allan