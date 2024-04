Queda do jogo do Flamengo não está só na conta de Tite: estrelas erram tudo

Só que, em todas as jogadas, Luís Araújo, Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta erravam as opções, os passes ou as conclusões. Escolhas e execuções eram de baixíssimo nível. O ponta direita teve uma chance clara de gol que não dominou e mandou para fora. Desperdiçou outros três lances em que esteve individualmente com espaço.

Arrascaeta se arrastava em campo: errou todos passes, chutes e cruzamentos. Pedro pouco participou como pivô para tabelas ou como presença de área para conclusão. Restavam a disposição e as arrancadas de De La Cruz.

O calor era fortíssimo e pode-se dizer que prejudicaria mais o Botafogo, que atuara completo no meio de semana. O jogo se tornava lento e caminhava para um fim insípido de primeiro tempo.

Na volta do intervalo, uma boa jogada ensaiada feita pelo técnico alvinegro, Artur Jorge, resultou em cruzamento de escanteio para Luiz Henrique bater com categoria no canto. Ele acertou no momento decisivo, exatamente como os rubro-negros não o faziam.

A partir daí, o Flamengo apresentou uma falta de variações de jogadas ofensivas, o que é responsabilidade de Tite. Insistia-se com as triangulações marcadas pelo Botafogo. Diante do cansaço, transformaram-se em cruzamentos altos aleatórios, pouco para o time.

Houve trocas com as saídas de Pulgar por Allan, Luís Araújo por Gerson e Arrascaeta por Lorran. Pouco efeito tiveram. Só uma cabeçada próxima ao gol, entre outras bolas altas.