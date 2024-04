Dívida fiscal do Corinthians sobe e chega a R$ 591 milhões

O balanço do Corinthians de 2023 registra um novo aumento da dívida com o governo. É o segundo maior débito do clube depois do empréstimo com a Caixa Econômica Federal para construção da Neo Química Arena. No total, o Alvinegro deve R$ 591 milhões ao Fisco.

O aumento do débito fiscal no ano passado foi de R$ 86 milhões. No final de 2022, o valor era de R$ 505 milhões.

Ou seja, o clube continuou a escalada de crescimento da dívida tributária iniciada em 2019. Naquele ano, a dívida era de R$ 223 milhões. A nova dívida fiscal foi incluída dentro de um parcelamento de tributos já existente. Trata-se em boa parte de impostos não pagos no ano passado, segundo apurou a coluna.