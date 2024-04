CBF rejeita pedido de presidente da CPI de parar o Brasileiro: 'É íntegro'

"A CBF respeita qualquer posição de associação, respeita CPI. Parar o campeonato não afeta só um clube, um jogador. Movimenta todos os patrocínios, as quatro séries do Brasileiro, Copa do Brasil. Paralisa o país, a empregabilidade, as logísticas de viagem. Baseado em situações e relatos que não têm substância, consistência. Entendo que tem que ser dado à contradição. Se estão dizendo isso, e esse cara (John Textor) diz isso, está no papel da CPI levar todos os clubes e serem ouvidos", disse o dirigente.

Classificação e jogos Brasileirão

O presidente da CBF não quis se aprofundar em questões sobre Textor, ressaltando que seu assunto com o dirigente já está na Justiça. A CBF processa o dirigente desde o ano passado, quando o empresário norte-americano falou em corrupção na confederação após perder o jogo para o Palmeiras. Cada nova declaração de Textor é acrescentada ao processo inicial.

Como está o andamento da CPI

A CPI da Manipulação de Apostas ouviu, na última segunda-feira (22), o depoimento do dono do Botafogo, John Textor. Na ocasião, ele repetiu acusações de armações em jogos da Série A, mas ainda sem apresentar provas. Em sessão secreta, diz ter mostrado evidências.

Na terça-feira (23), a Anaf (Associação de Árbitros) pediu a paralisação do Brasileiro e Kajuru defendeu a medida na CPI no Senado.

Ednaldo ainda ressaltou que não há nenhum árbitro do quadro nacional da CBF filiado à Anaf. Ou seja, nenhuma greve puxada pela entidade teria impacto na competição.