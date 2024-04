Conflito de Libertadores e Série A gera incerteza sobre jogos de Fla e SPFC

Pois bem, a 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores tem jogos do São Paulo (Talleres) e Botafogo (Universitario) no dia 16/05, uma quinta-feira. Isso impede que os dois times brasileiros joguem pela Série A no sábado porque não haveria o intervalo obrigatório de 66 horas.

Com isso, São Paulo x Cruzeiro e Corinthians x Botafogo, pela 7ª rodada do Brasileiro, teriam de ser no dia 19/05, um domingo. Mas a PM impede jogos dos times grandes da capital no mesmo dia por questões de segurança.

A última rodada da fase de grupos da Libertadores tem o mesmo conflito com o Brasileiro. No dia 28 de maio, o Flamengo pega o Millonarios, e o Botafogo, o Junior Baranquilla.

Portanto, o Flamengo e o Botafogo só poderiam jogar no sábado, dia 25 de maio, para manter o intervalo regular. O problema é que, com isso, seria um clássico (Botafogo x Fluminense) e um jogo do Flamengo com o Grêmio no mesmo dia. De novo, as autoridades de segurança do Rio impedem para evitar conflitos de torcidas.

A CBF percebeu o problema e deixou esses quatro jogos com datas indefinidas, embora todo o restante das duas rodadas já esteja marcado. Ainda se estuda uma solução para o problema, possivelmente com remanejamento de jogos de uma das duas competições.