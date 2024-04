Por que jogadores acusados por Textor não serão investigados no STJD

Nos dados mostrados, o empresário norte-americano apresentou os nomes de jogadores do São Paulo e Fortaleza supostamente envolvidos nas manipulações de jogos. Textor também mostrou vídeos com análise dos comportamentos, comparando com outras situações. Havia uma série de dados, mas não apresentou nenhuma evidência adicional que provasse o envolvimento dos atletas.

Os auditores do STJD consideraram os vídeos e a explicações de Textor como base sustentáveis em um sistema bem feito de análise do comportamento dos atletas, mas entendem que são insuficientes como prova de manipulação. Para isso, a turma do tribunal entende que seria necessárias mais investigações.

Só que o STJD, como órgão privado, não tem como fazer investigações com grampos ou elementos criminais. Isso só poderia ser executado por uma CPI ou pela polícia com autorização judicial. Como Textor pediu confidencialidade dos dados, ficou como uma apresentação informal.

Mesmo no caso de investigação criminal, os relatórios poderiam servir como complemento, não elemento principal, na visão de membros do STJD.

A tendência é que o norte-americano enfrente o seu primeiro julgamento - pelas ofensas - na próxima semana.