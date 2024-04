Após pedido do Botafogo, CBF descarta tirar Claus de clássico diante do Fla

A CBF não vai aceitar o pedido do Botafogo de tirar o árbitro Raphael Claus do clássico com o Flamengo e o afastar do Brasileiro-2023. A requisição foi feita diretamente à entidade após depoimento do dono do Alvinegro, John Textor, à CPI de Manipulação de Apostas em que fez acusações com o juiz.

O pedido da SAF Alvinegra foi enviada à cúpula da CBF, ao seu Comitê de Integridade e à Comissão de Arbitragem. No texto, afirma que Claus errou duas vezes a favor do Flamengo contra o Botafogo no Brasileiro-2023.

"Durante o seu testemunho, o Sr. Textor mencionou diversos equívocos cometidos pelo árbitro Raphael Claus e pela árbitra de vídeo Daiane Muniz, os quais prejudicaram não apenas a SAF BOTAFOGO como outros clubes disputantes da Série A do Campeonato Brasileiro e que, infelizmente, colocam em xeque a lisura ou, ao menos, a capacidade técnica dos referidos profissionais para exercerem funções de tamanha importância", diz a Botafogo SAF na requisição.