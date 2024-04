Por que Tite poupou titulares do Flamengo na Libertadores

A informação no Flamengo é de que o primeiro jogo da final do Estadual, diante do Nova Iguaçu, foi aquele em que o time mais correu na temporada. Há recordes pessoais batidos de atletas em termos físicos. Essa demanda física nos atletas gerou consequências para um confronto na terça-feira.

A estratégia não é exatamente poupar, mas escalar os atletas mais aptos fisicamente. Isso é medido por análise de fisiologistas, testes bioquímicos, termografia (que mede calor) e relatos de dores.

Foi com base nesses dados, e no desempenho físico em campo, que Arrascaeta também ficou fora a partida com o São Paulo, pelo Brasileiro. Mas ali o time era quase todo titular.

No outro domingo, diante do Palmeiras, o Flamengo deixou de fora Pedro e De La Cruz da formação inicial. O uruguaio apresentava dores no adutor, Pedro sentia dores em várias partes do corpo e vinha de sete jogos seguidos. Seus marcadores físicos eram alarmantes para possível contusões. Ambos jogaram no segundo tempo.

A decisão de cortar parte do elenco da viagem a La Paz ocorre após o jogo contra o Palmeiras em nova análise física dos atletas. Não era uma estratégia anterior e o campo sintético do Allianz Parque pesou na nessa avaliação. Allan e Léo Pereira eram questões médicas, não jogariam de qualquer forma.

Os outros cinco - Pulgar, Arrascaeta, Ayrton, Varela e Pedro - tinham os índices de desgaste alto. E aí pesou o fator da viagem: eram cerca de 6 horas no total até Santa Cruz de La Sierra e outras três horas para La Paz para adaptação melhor à altitude de 3,600 metros.