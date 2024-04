Pobre, Flamengo x Palmeiras explica potencial desperdiçado do Brasileiro

Dominantes no futebol brasileiro nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo fizeram um duelo paupérrimo no Allianz Parque. E a falta de qualidade do espetáculo tem muito a ver com os problemas enfrentados pelo futebol nacional fora de campo, e também com as escolhas dos técnicos diante deste cenário.

Primeiro, estamos apenas na 3a rodada do Brasileiro e já vivemos um cenário de desgaste e jogadores poupados em todos os times. Para esse confronto, Flamengo deixou de fora De La Cruz e Pedro. Jogadores, aliás, que causaram impacto ao entrarem e tornaram o time superior durante boa parte do segundo tempo.

É consequência direta do calendário com três meses para Estaduais cada vez mais inexplicáveis no formato atual.