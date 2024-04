Só a alucinação explica ataques contra Tite por trabalho no Flamengo

A decisão do técnico Tite de não escalar alguns titulares em jogos da Libertadores gerou uma discussão pertinente sobre a estratégia. Para quem quiser formar opinião, é possível ler todas as razões dele e de sua comissão técnica neste texto do blog. Esse debate, no entanto, descambou para um movimento de alguns torcedores do Flamengo contra o treinador.

Trata-se de uma alucinação, isto é, gente que tem visões e a partir daí enxerga uma realidade paralela inexistente. Uma torcida de 40 milhões de pessoas é bem grande, e é previsível que exista a ala Fla-Alucinada.

Lembremos, sob o comando de Tite, o Flamengo estava invicto no ano até 24 de abril quando foi derrotado para o Bolivar. Passou um Estadual com só um gol sofrido, em jogo com o time reserva. Ocupa, antes da rodada, a 2ª posição no Brasileiro.