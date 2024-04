Conmebol pede para evitar rebaixamento no Mundial-2024 por ter 15 campeões

Os jogos ocorreriam no país de um dos times, de acordo com sorteio. Só a semifinal será no país sede do Mundial, onde será a final. O campeão da Champions já está classificado à decisão.

Pela proposta da Conmebol, haveria um confronto de oitavas de final envolvendo campeões de quatro confederações: Ásia; América do Norte, Central e Caribe; África e Oceania. A partir daí, sairiam dois times para uma quartas-de-final. O vencedor desta fase enfrentaria o campeão da Libertadores em uma semifinal para decidir quem joga contra o melhor time da Europa.

Em sua justificativa, a Conmebol alega que a América do Sul é a única com títulos da Copa do Mundo juntamente com a Europa, e que tem seleções entre as 10 primeiras do raking.

Em relação aos clubes, lista que há 15 times da Conmebol que são considerados campeões do Mundo pela Fifa. No Brasil, são Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Inter e Grêmio. Lista a conquista de 26 torneios. Isso inclui o Mundial Interclubes e o Mundial da Fifa. A Europa tem um total de 37 taças.

Ainda é ressaltado que, no Interclubes, a América do Sul conquistou 22 edições, contra 21 da Europa. Um último argumento é que o continente produziu Pelé, Maradona, Messi e Marta para o futebol mundial. A Fifa ianda não respondeu ao ofício da Conmebol.