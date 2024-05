Tony Ramos apresenta 'melhora importante' após segunda cirurgia no cérebro

Denise Fraga, que está em cartaz com o ator no espetáculo "O que só sabemos juntos", visitou o amigo no hospital no dia 17. Ela contou que o veterano está falando e fazendo piada, após passar pelo procedimento.

Sessões do espetáculo "O que Só Sabemos Juntos", que aconteceriam nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de maio no teatro Tuca, em São Paulo, estão canceladas. Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz Denise Fraga, que divide o palco com o ator.