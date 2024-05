Gabigol, Cássio, Abel, Estêvão: ainda é possível ter ídolos?

É o caso de Gabigol com o Flamengo. Criado no Santos, ele se tornou o segundo maior nome da instituição que tem o hors concours Zico. Como recompensa pelo protagonismo em títulos talvez até mais volumosos que os do Galinho, ganhou a imensa honra de vestir a sua 10.

E ele faz o que com isso? Com a idolatria, a paciência da torcida diante de seu momento, do fuzuê do antidoping, do pênalti perdido contra o Vasco, do banco de reservas? Ele decide tomar uma em casa vestindo a camisa do Corinthians. O Corinthians que liderou os rumores no início do ano sobre sua saída. O Corinthians que acabou de demonstrar pouquíssimo apego — ou respeito — ao seu maior ídolo recente.

Cássio sairá do clube que defendeu por 12 anos de maneira melancólica, triste, desconcertante. A mesma melancolia, tristeza e desconcerto latentes nas desculpas oferecidas por Gabriel, ao colega André Hernan, quatro dias depois de a foto aparecer e ele tentar se livrar dela, alegando até ser uma fraude.

Também na semana passada, vazou a informação de que Abel Ferreira teria assinado um pré-contrato com o Al-Sadd, do Qatar, semanas antes de estender o compromisso com seu amado Palmeiras. Ou seja, por pouco não foi, mas quase foi.

Neste mundo de cifras impensáveis fica cada vez mais difícil acreditar no amor. Entregar-se de peito aberto, sem medo de tomar um fora, acreditando que você não é só um trampolim, um tapa-buraco, até o seu querido encontrar algo melhor.

Vivemos presos entre a paixão de uma temporada, o relacionamento tóxico de longa data e aquele que parece ser para sempre, mas um dia simplesmente faz a mala e vaza, sem muita explicação. E essa é a sina dos que têm sorte. A sorte de ter por quem se apaixonar, mesmo sabendo que a decepção inevitavelmente virá.